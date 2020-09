Roma Juventus 2-2, Ronaldo a Sky: “Con Pirlo siamo più felici”

Le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo al termine della gara tra Roma e Juventus, che i bianconeri sono riusciti ad impattare sul risultato di 2-2 grazie alla doppietta messa segno dal fuoriclasse portoghese.

Protagonista della gara dell’Olimpico è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, che è riuscito a realizzare una doppietta che ha permesso alla formazione guidata da Andrea Pirlo di non uscire sconfitta dalla delicata trasferta di Roma. Intervistato dai microfoni di Sky, il fenomeno lusitano ha commentato così la gara da poco conclusasi:

“Nel momento in cui siamo passati in svantaggio, sapevamo che la partita si sarebbe inevitabilmente complicata; tuttavia siamo riusciti ad ottenere un punto importante su un campo in cui non è mai banale fare risultato. Siamo all’inizio di un percorso, di un campionato che mai come quest’anno si preannuncia difficile ed equilibrato: sia il Milan, che l’Inter si sono rinforzati. Ma noi stiamo bene, vedo il gruppo molto positivo, volenteroso.”

Dichiarazioni di Ronaldo a Sky, Roma-Juve 2-2

Ronaldo ha poi speso due parole sul neo allenatore dei bianconeri, Andrea Pirlo: “Comunque è molto presto per fare delle valutazioni, ma noto che la squadra è più in forma, più contenta, e lavora sorridendo. Questo aspetto è sicuramente molto importante.”

