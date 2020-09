Calciomercato Juventus, “Chiesa? Tutto può succedere”

Il calciomercato della Juventus vede ancora la società bianconera a cercare in questi giorni le ultime pedine da regalare al tecnico Andrea Pirlo.

Elementi che possano consentire ai bianconeri di rimanere al top in Italia e di cercare l’assalto alla Champions League. Anche in campionato ci sarà bisogno di una rosa ampia. Le prime partite di questa stagione evidenziano come alla distanza escano fuori le squadre che hanno tanti campioni da mandare in campo, anche solo negli ultimi 20 minuti.

Calciomercato Juventus, Chiesa rimane un obiettivo

Lo si è visto ad esempio in Inter-Fiorentina di ieri sera, con la squadra di Conte che ha ribaltato i viola inserendo assi come Vidal, Sanchez e Nainggolan e non appena Iachini ha tirato fuori dalla mischia i suoi uomini migliori. Tra questi anche Chiesa, autore di una buona prestazione. L’attaccante esterno viola continua a rimanere tra gli obiettivi bianconeri e il presidente Commisso non ha certo chiuso ad una sua cessione. «Nell’ultima settimana tutto è possibile, per ora Chiesa è con noi. Il mercato non è ancora finito, si vedrà… La Fiorentina deve andare avanti per incrementare i propri ricavi, pensando anche allo stadio, per prendere grandi giocatori» sono le dichiarazioni a fine gara al Corriere dello Sport del numero uno viola. Non è da escludere dunque un nuovo assalto in extremis da parte dei bianconeri.

