Calciomercato Juventus, ufficiale il passaggio di Pellegrini al Genoa

Calciomercato Juventus, Pellegrini ceduto in prestito al Genoa con la formula del prestito secco: come rivelato da Andrea Pirlo in conferenza stampa, il difensore in tal modo avrà la possibilità di giocare con continuità e di puntare all’Europeo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS GENOA PELLEGRINI/ La Juve e il Genoa hanno trovato l’accordo per il passaggio di Pellegrini sotto l’ombra della Lanterna. Come confermato dalla nota ufficiale apparsa sui siti dei rispettivi club nella tarda mattinata, il terzino sinistro ex Cagliari si trasferisce al Grifone con la formula del prestito secco. Operazione preannunciata già da tempo, con Pirlo che già in occasione del match contro la Sampdoria aveva fatto ricorso a Frabotta sulla corsia mancina, lasciando presagire un imminente addio di Pellegrini, cosa che effettivamente si è concretizzata.

Leggi anche–>Correa alla Juventus, calciomercato: l’indizio arriva da Formello

Come rivelato dal neo tecnico bianconero a margine della conferenza stampa di presentazione del match contro la Roma, grazie a quest’operazione l’esterno italiano potrà giocare con continuità ( cosa che difficilmente sarebbe avvenuta dalle parti di Torino): fattore importante questo, che potrebbe incidere positivamente sulla sua convocazione al prossimo Europeo.

Calciomercato, Pellegrini ufficiale al Genoa: la Juve ora cosa fa?

Con Pellegrini al Genoa, diminuiscono sensibilmente le possibilità di vedere Mattia De Sciglio con la maglia della Roma: nel caso in cui anche l’ex Milan dovesse partire, a quel punto Paratici si fionderebbe con decisione su Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea, sul quale è forte già da tempo il pressing della dirigenza di Corso Galileo Ferraris. Ai Blues è stato proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro: offerta ritenuta troppo bassa dalla compagine inglese, che preferirebbe monetizzare subito dalla cessione dell’italo-brasiliano.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Aouar può sfumare: ecco perché

Non è escluso che nelle prossime ore il club bianconero non decida di alzare il pressing per il calciatore, anche in concomitanza di importanti cessioni sulle corsie laterali.