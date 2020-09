Video Goal Ronaldo Roma Juventus: il portoghese svetta di testa

Roma Juventus Video Goal Ronaldo: per i bianconeri rete importantissima di Cr7, che stacca in solitudine e segna il 2-2 Clicca qui per vedere la rete

ROMA JUVENTUS VIDEO GOAL/ Ed è goal: la Juventus riesce a pervenire al pareggio grazie a Cr7, che sfrutta al massimo un’indecisione della retroguardia giallorossa per battere Mirante e regalare si suoi compagni un meritato pareggio per quello visto sino ad ora. Cristiano Ronaldo e compagni sicuramente forzeranno i tempi per cercare di trovare la via del goal nel minor tempo possibile: un’eventuale vittoria all’Olimpico consentirebbe ai campioni d’Italia uscenti di rispondere con vigore alla concorrenza. Staremo a vedere cosa succederà nei convulsi minuti che ci attendono.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, prima le cessioni e poi il colpo in avanti