Video Goal Veretout Roma Juventus: per i giallorossi segna il mediano

Roma Juventus, video goal Veretout: per la squadra di Fonseca bagna la marcatura il rigorista. Clicca qui per vedere la rete

VIDEO GOAL ROMA JUVENTUS/ Rete su rigore di Veretout, che ha battuto Szczesny con un tiro dal dischetto che non ha lasciato spazio al portiere polacco della Juventus. Rete importante per i padroni di casa, che hanno dimostrato tutto il proprio valore al cospetto della compagine di Andrea Pirlo. Rete meritata per la squadra di Fonseca, che ora dovrà stringere i denti per impedire il ritorno dei Campioni d’Italia, che sicuramente cercheranno di stringere i denti per pervenire al goal del

Leggi anche–>Leao alla Juve, calciomercato: pronto un super scambio con i bianconeri