Allegri: «Cristiano Ronaldo è una macchina da guerra»

Massimiliano Allegri è rimasto molto legato al mondo della Juventus e non ha perso occasione di parlare del suo campione allenato per una sola stagione.

«E’ una macchina da guerra a livello mentale. Ha vinto 5 Palloni d’Oro, cinque 5 Champions League ed un Europeo. Nonostante ciò ha ancora voglia di migliorare e questo lo porta a fare delle cose straordinarie». E’ Massimiliano Allegri a rivolgersi in questo modo nei confronti del giocatore più forte del pianeta. Cristiano Ronaldo sa di essere stimato particolarmente dal suo vecchio allenatore che non ha perso occasione per tesserne pubblicamente le lodi.

Allegri, che complimenti al Re

Allegri ha parlato dai microfoni di Telefoot, media francese che lo ha stuzzicato su diversi argomenti. In particolare, su quello relativo alla sua panchina. L’ex tecnico della Juventus, infatti, è stato al centro delle news del calciomercato. Lo è stato con Inter e Paris Saint Germain che hanno fatto più di un sondaggio per il tecnico toscano. Almeno per il momento, tuttavia, sulla panchina nerazzurra è confermato Antonio Conte, così come Thomas Tuchel, nonostante qualche frizione con Leonardo, è ancora alla guida dei transalpini vicecampioni della Champions League. Lui, nel frattempo, non perde tempo. per fare complimenti a Cristiano Ronaldo.