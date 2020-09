La Juventus sta spingendo per chiudere definitivamente per Federico Chiesa dalla Fiorentina. L’attaccante italiano è il preferito di Paratici

I bianconeri sembrano avvicinarsi sempre di più a Federico Chiesa della Fiorentina, il giovane attaccante è il preferito di Fabio Paratici e la Juventus spingerebbe per chiudere già l’operazione. Come sappiamo l’obiettivo è già da tempo un pallino del direttore sportivo Fabio Paratici che già in passato aveva tentato di acquistare Chiesa arrivando molto vicino a chiudere la trattativa. Ma sul giocatore della Fiorentina sembrano arrivare nuovamente conferme sulla chiusura imminente dell’affare. La Juventus una volta completate le cessioni di Khedira (rescissione del contratto) e di Douglas Costa (Premier League) avrebbe i soldi necessari per chiudere l’operazione per il talentoso pupillo della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, c’è lo sprint decisivo per Chiesa

Secondo le indiscrezioni di mercato provenienti dal portale ‘Todofichajes.com‘ la Juventus avrebbe già concordato la cifra dell’operazione, che con i soldi delle cessioni di Khedira e Douglas Costa sarebbe accessibile alla cassa bianconera. Un operazione che potrebbe essere concordata su un prestito oneroso a 15 milioni con un riscatto fissato tra i 40 e i 45 milioni. Una via di mezzo insomma rispetto alle prime richieste del patron viola Commisso che chiedeva 70 milioni per Chiesa, mentre invece la Juventus lo valutava 50 milioni.

