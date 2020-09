Juventus, Napoli senza una stella in vista del big match

La Juventus ha già la testa al prossimo impegno di campionato dopo aver strappato il pareggio contro la Roma in un match molto complicato.

Il 2-2 finale è arrivato grazie alla determinazione di una squadra che non ha mollato nonostante l’inferiorità numerica e poi è stata capace di acciuffare il pareggio grazie al suo asso Cristiano Ronaldo. Il calendario non è dei migliori, il prossimo turno prevede un altro turno complicato.

Juventus-Napoli senza Lorenzo Insigne

La settimana è appena iniziata ma già si comincia a guardare inevitabilmente in casa avversaria. La Juve attende la visita della lanciata squadra di Gattuso che però dovrà fare a meno di uno dei suoi gioielli, vale a dire Lorenzo Insigne. L’esterno offensivo si è infortunato contro il Genoa e le sue condizioni sono da valutare, anche se c’è pessimismo. A parlare del giocatore napoletano doc è stato il suo agente a Radio Punto Nuovo. “Non abbiamo ancora novità su Lorenzo, c’è bisogno di almeno 48 ore. Gli esami strumentali verranno effettuati domani. – le parole riportate dal Corriere dello Sport – Se non c’è lesione, una ventina di giorni e può tornare in campo. Quello che più gli fa girare le scatole è saltare la Juventus e la Nazionale, successe anche l’anno scorso. È molto giù di morale, è arrabbiato perché non voleva saltare nessuna partita, questa in particolar modo.

