Lingard, la Juventus può strappare il fenomeno dello United

Jesse Lingard è nel mirino della Juventus. Il calciatore vorrebbe giocare con Cristiano Ronaldo e i bianconeri mettono due uomini sul piatto della bilancia.

Cristiano Ronaldo nuovamente in maglia Manchester United? No, semmai un suo ammiratore con la casacca bianconera. Per informazioni chiedere a Jesse Lingard del Manchester United. In un’intervista rilasciata al ‘Daily Mirror’ qualche tempo fa, l’attaccante inglese ha infatti rivelato il suo grande sogno per la sua carriera. Disse che avrebbe sognato di giocare di fianco al Re. Allora ecco che torna di moda in questi ultimi giorni un’incredibile operazione di mercato che vede coinvolti i Red Devils e la Juventus.

Lingard piace alla Juventus

Secondo quanto riporta calciomercatoweb.it ,Mino Raiola è sia l’agente di Bernardeschi, sia di Jesse Lingard. L’attaccante inglese ha il contratto in scadenza nel 2021 e il rinnovo con il Manchester United sembra molto lontano. Bernardeschi è molto apprezzato dai Red Devils, ecco perché la Juve lo avrebbe proposto per il giovane talento, chiedendo però anche un conguaglio economico. Potrebbe rientrare nell’affare anche Douglas Costa, da sempre appetito dalla formazione che fu Sir Alex Fergouson. All’Old Trafford troverebbe un ex bianconero: quel Paul Pogba mai dimenticato a Torino.