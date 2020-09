Alaba alla Juventus, calciomercato: Paratici fiuta il colpaccio low cost

Il laterale austriaco non dovrebbe rinnovare il suo contratto in essere con il Bayern Monaco, in scadenza nel 2021. Come ha rivelato tuttojuve.com, Paratici sta cercando di trovare un accordo con l’entourage del calciatore, sul quale è forte l’interessamento anche del Manchester United.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALABA PARAMETRO ZERO/ Uno dei reparti in cui la Juve ha mostrato più incertezze anche in questo scorcio di campionato sono state sicuramente le corsie esterne. Sull’out mancino in particolare, i vari De Sciglio e Frabotta obiettivamente non hanno lo spessore internazionale tale da poter sostituire degnamente Alex Sandro, con il solo brasiliano che inevitabilmente si troverà costretto a sobbarcarsi l’intero lavoro.

Ecco perché la dirigenza piemontese è a lavoro per cercare di regalare ad Andrea Pirlo un innesto di primo calibro, che sappia disimpegnarsi diligentemente sia in fase difensiva, che in quella offensiva, non disdegnando quelle sortite sulla fascia che sembra essere uno dei mantra che il neo allenatore bianconero richiede costantemente ai suoi esterni. In questo senso, nelle ultime ore alla Juve è stato accostato con una certa insistenza il nome di David Alaba, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà nel prossimo giugno 2021.

Calciomercato Juventus, Alaba nome caldo: si prova l’affondo decisivo?

CALCIOMERCATO JUVE ALABA/ Come rivelato a più riprese da Rumenigge, al momento l’accordo tra Alaba e il Bayern Monaco non è stato ancora trovato, anche e soprattutto per via delle esose richieste dell’austriaco: si parla di una decina di milioni di euro a stagione per quattro anno. Tanti, troppi per le casse bavaresi, che al momento non si sarebbero spinti fino a 7 milioni più bonus. Ad approfittare della situazione potrebbe essere proprio la Juventus, che assieme al Manchester United monitora attentamente la situazione.

Sicuramente non sarà facile per la dirigenza di corso Galileo Ferraris mettere le mani sul forte esterno, ma Paratici sta cercando di trovare la soluzione giusta sfruttando al massimo l’empasse che si è venuto a creare. I prossimi mesi saranno importanti per decidere il da farsi.