De Paul alla Juventus, calciomercato: lo Zenit prepara la super offerta

Calciomercato Juventus, il nome di Rodrigo De Paul è stato accostato ai bianconeri. Tuttavia, nelle ultime ore, il pressing dello Zenit si è intensificato: secondo TMW i russi starebbero preparando un’offerta da 30 milioni di euro

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL UDINESE/ Nel caso in cui Fabio Paratici riuscisse a chiudere l’operazione relativa alla rescissione consensuale di Sami Khedira, il dirigente bianconero potrebbe affondare il colpo per Rodrigo De Paul, sul quale è forte da tempo l’interessamento della Vecchia Signora. L’argentino, autore anche ieri di una prestazione importante al cospetto del Verona, ha delle caratteristiche che farebbero comodissimo ad Andrea Pirlo, alla ricerca di un cursore dai piedi buoni che sappia interpretare al meglio le due fasi, spingendosi in avanti con continuità.

Non sarà facile comunque mettere le mani sulla mezzala sudamericana, che ha tanto mercato anche all’estero. Nelle scorse ore il suo nome era accostato in pianta stabile al Leeds, anche se stando alle ultimissime indiscrezioni riportate da TMW è lo Zenit San Pietroburgo la squadra che ha mosso i primi passi concreti per l’argentino, presentando all’Udinese un’offerta da circa 30 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente dal club friulano, che non intende schiodarsi dalla valutazione di 40 milioni: la fumata bianca, tuttavia, non appare impossibile da trovare.

Calciomercato Juventus, si complica De Paul: lo Zenit alza il pressing

Su De Paul ha effettuato recentemente dei sondaggi anche la Fiorentina, che con i soldi ricavati dall’eventuale cessione di Chiesa (direzione Juventus) potrebbe dare l’assalto al poliedrico centrocampista di proprietà della famiglia Pozzo. L’argentino aspetta la Juve, che a sua volta attende con ansia di capire se e quando riuscirà a piazzare i suoi esuberi: Khedira, ma non solo. Sulla lista dei partenti ci sono anche Rugani, seguito da molti club della Premier League, e Douglas Costa, su cui è forte l’interesse del Manchester United.

Laddove il club campione d’Italia riuscisse a piazzare almeno due di queste tre cessioni, ecco che il sogno De Paul potrebbe essere sempre meno utopistico.