Calciomercato Juventus, ecco la formula dell’affare Chiesa

Il calciomercato della Juventus adesso ruota attorno ad un nome importante, vale a dire l’attaccante esterno della Fiorentina Federico Chiesa.

Il giovane figlio d’arte è da tempo nel radar della società bianconera, del resto è uno dei talenti italiani più in vista e anche un elemento che è da tanto nel giro della nazionale azzurra. Per prenderlo però bisognerà fare un investimento importante. La Fiorentina infatti è pronta a cedere il suo gioiello solo per una somma importante. Tuttavia, come spiega il Corriere dello Sport, la trattativa potrebbe anche non decollare perchè i bianconeri in questa fase sono impegnati soprattutto nelle cessioni. E’ indispensabile infatti liberare delle caselle nella rosa di Pirlo, mossa che consentirebbe anche un notevole risparmio in termini di ingaggi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri sul centrocampista della Lazio

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare Chiesa

Solo quando la società bianconera avrà piazzato i suoi esuberi, allora potrà tentare il colpo Chiesa. E l’offerta – spiega il quotidiano sportivo – sarebbe già pronta. Per il calciatore pronto un contratto di cinque anni a 4,5 milioni di euro all’anno. Mentre con la Fiorentina si tratterebbe per un prestito con opzione di riscatto, una operazione globale da circa 50 milioni. Somma che tuttavia si discosta dalle richieste del club viola, che valuta Chiesa 70 milioni di euro.