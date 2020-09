Chiesa, la Fiorentina apre all’offerta della Juventus in stile Morata

La Fiorentina del Paton Commisso sarebbe entrata nell’ottica di idee di cedere Chiesa alla Juventus. Sì all’operazione in stile Morata, con un prestito e obbligo di riscatto.

Stando a Tuttosport, la Fiorentina avrebbe rilasciato finalmente aperture importanti a un’operazione alla Morata. Come fari finire Chiesa alla Juventus? Facile, con un prestito oneroso su base magari biennale con successivo riscatto, per complessivi 50-55 milioni di euro. Il giocatore, dal canto suo, aspetterebbe solo la chiamata dei bianconeri e lo avrebbe dichiarato apertamente alla dirigenza viola. Già un anno fa, come noto, il figlio del grande bomber Enrico aveva l’accordo con Paratici e fu ad un passo dallo sbarcare allo Stadium. Commisso, però, bloccò tutto.

Cosa serve per Chiesa alla Juventus

Prima di vedere Chiesa indossare la casacca della Juventus, Paratici avrà il suo bel da fare. Dovrà prima trovare una sistemazione a diversi giocatori per fare posto al talento della Fiorentina. Sul piede di partenza Rugani, cercato da West Ham e Valencia, ma che non sembra voler partire. Poi c’è Khedira per il quale si tratta a oltranza per la risoluzione del contratto, ma soprattutto Douglas Costa, la vera chiave dell’operazione. Il brasiliano è l’unico che porterebbe denaro nelle casse del club, ma vuole giocarsi le sue chance a Torino.