Juventus, contro il Napoli cambia tutto a centrocampo

Nel prossimo turno la Juventus sarà attesa da una partita decisamente complicata visto che dovrà affrontare il Napoli.

Un avversario davvero in salute, la squadra di Gattuso è ripartita su ritmi altissimi e il tecnico può godersi un attacco davvero straordinario. Difficile da contenere, con il nuovo acquisto Osihmen che si è subito ben integrato negli schemi della sua nuova squadra. Allo Stadium dunque servirà una grande prova se si vorranno portare a casa i tre punti.

Juventus, Rabiot è squalificato

Per la prossima partita si prevede una mezza rivoluzione a centrocampo, dove Pirlo cambierà sicuramente diverse pedine. Non ci sarà sicuramente Rabiot. Il francese ha rimediato un cartellino rosso contro la Roma e dunque è squalificato per la sfida contro i partenopei. Anche McKennie questa volta potrebbe non giocare dal primo minuto. Al momento infatti le prime indicazioni riguardo l’undici della Juve che affronterà il Napoli parla di una coppia di mediani solida e organizzata come quella formata da Bentancur e Arthur, mediani le cui caratteristiche sembrano davvero ben integrarsi a vicenda. Molto probabilmente toccherà a loro dare solidità in mediana alla squadra bianconera.

