Doppia grana in casa bianconera per Pirlo, Douglas Costa sembra voler rimanere ancora a Torino mentre Dybala alza le pretese per il rinnovo del contratto

In casa bianconera la situazione mercato non sembra delle più serene. L’obiettivo di mercato, in questo momento, è l’acquisto di un esterno offensivo, un giocatore che dovrebbe ricoprire il ruolo di Douglas Costa e garantire un supporto qualora ci fosse bisogno, soprattutto in vista dei tanti impegni internazionali che dovrà affrontare la Vecchia Signora durante tutto il corso della stagione. Proprio per questo motivo la Juventus avrebbe identificato come profilo ideale Federico Chiesa. L’attaccante italiano piace molto alla Vecchia Signora che vorrebbe poter chiudere la trattativa in questa sessione di mercato, ma la situazione degli esuberi sembra bloccare l’operazione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, lo United si defila per Costa: lo scenario

Calciomercato Juventus, doppia grana in casa bianconera: le novità

Douglas Costa sembrava vicino ad una cessione in Premier League, infatti, con i soldi del cartellino dell’esterno brasiliano, la Juventus avrebbe poi chiuso l’operazione Federico Chiesa. Ma stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l’esterno non si vuole muovere da Torino e il Manchester United, la squadra che sembrava più interessata all’acquisto del brasiliano sembra essersi defilata dall’operazione. Proprio sulla situazione Douglas Costa, come riportato in un sondaggio di Calciomercato.it s’è espresso anche l’esperto giornalista mercato Benny Nicolini in diretta tv su ‘Top Planet’, che ha detto: “Se qualcuno avesse voluto prendere Douglas Costa lo avrebbe già fatto. Ormai mi pare chiaro che resterà alla Juventus”. Dunque se Costa dovesse rimanere in bianconero potrebbe saltare l’operazione Chiesa, ma allo stesso tempo Dybala alza le pretese per il rinnovo del contratto.

LEGGI ANCHE>>>Kean alla Juventus, calciomercato: Ancelotti dà l’ok, l’affare si chiude

Stando infatti a quanto riportano i sondaggi mercato, ci sarebbe sempre più gelo tra le parti. La Joya argentino vorrebbe rinnovare il contratto con la Juventus ma con il raddoppio dell’ingaggio: da 7,5 a 15 milioni di euro a stagione. La Juventus non sembra voler accontentare le richieste dell’argentino che reputa troppo onerose. Non è escluso infatti che qualche club prestigioso possa farsi avanti e proporre un’offerta già nel mercato di gennaio.