Kean alla Juventus, calciomercato: Ancelotti dà l’ok, l’affare si chiude

Calciomercato Juventus, Kean resta sempre un profilo caldo per i bianconeri, alla ricerca degli innesti giusti per incrementare il tasso qualitativo e numerico della rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN ANCELOTTI/ Il binario Juventus-Everton rischia di incendiarsi in queste ultimissime ore di calciomercato. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris punta con decisione al ritorno sotto l’ombra della Mole di Moise Kean, ceduto ai Toffees neanche un anno fa. Se fino a questo momento il club inglese aveva sbarrato la porta ad un’eventuale cessione del centravanti, nelle ultime ore la situazione è sensibilmente cambiata.

Paratici ha proposto all’Everton un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro: un diritto che potrebbe tramutarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, personali e di squadra. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, ad avallare la cessione di Kean sarebbe anche Carlo Ancelotti, che preferirebbe puntare su profili dalla maggiore esperienza come James Rodriguez.

Calciomercato Juventus, Kean sempre più vicino: Ancelotti non si oppone alla cessione

CALCIOMERCATO JUVE KEAN/ Dettaglio, questo, assolutamente non trascurabile, che rischia di orientare in maniera decisiva l’affare. La Juve ha già l’accordo con l’entourage dell’attaccante, sulla base di un contratto quadriennale a circa 3 milioni di euro a stagione. L’italiano ha sempre manifestato la sua volontà di ritornare nel club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, e starebbe facendo delle pressioni alchè il suo desiderio possa tramutarsi in realtà: la sensazione è che la fumata bianca non sia mai stata tanto vicina. Restano da limare soltanto alcuni dettagli con l’Everton, con i bianconeri che sperano di trovare un’intesa nelle prossime ore.

La “Vecchia Signora“, intanto, porta parallelamente avanti il discorso relativo a Federico Chiesa, per il quale negli ultimi giorni sono stati compiuti enormi passi in avanti. Commisso, infatti, ha aperto alla possibilità di cedere il suo gioiello con la formula del prestito con obbligo di riscatto, e a 55 milioni di euro l’affare potrebbe davvero essere messo in ghiaccio.