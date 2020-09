L’ultima suggestione di mercato della Juventus vede un forte interesse per Theo Hernandez del Milan. Ci sarebbe infatti l’ipotesi scambio

L’ultima suggestione di mercato vedrebbe i bianconeri interessati all’acquisto di Theo Hernandez del Milan. La Juventus infatti, come riportato in un sondaggio di ‘Calciomercatonews‘ avrebbe pianificato un maxi scambio per arrivare al difensore del Milan. Il cartellino di Douglas Costa più Rugani in cambio dell’esterno francese. Un profilo che farebbe molto comodo a Pirlo soprattutto come esterno sulla fascia sinistra. La Juventus per il suo cartellino sarebbe disposta a sacrificare due giocatori che farebbero altrettanto comodo al Milan visto che gli stessi rossoneri sono alla ricerca di un centrale della difesa.

Calciomercato Juventus, proposto super scambio per Theo Hernandez

Theo Hernandez sarebbe un profilo ideale per il gioco voluto da Pirlo e andrebbe a ricoprire un posto molto importante nella rosa, prendendo la posizione di esterno sinistro. Per arrivare al calciatore francese i bianconeri sarebbero disposti ad offrire i cartellini di due giocatori in uscita e sul mercato. Douglas Costa, l’esterno brasiliano conosce molto bene il campionato italiano e saprebbe adattarsi perfettamente ai meccanismi imposti da Pioli, e Daniele Rugani che al Milan ricoprirebbe un posto, molto probabilmente, da titolare. Un operazione che sembra fattibile e che avvantaggia entrambi i club ma la Juventus è comunque concentrata su un altro obiettivo in entrata, stiamo parlando, ovviamente, di Federico Chiesa.

Potrebbe, infatti, essere questa la settimana decisiva per arrivare al pupillo di Commisso, ma per garantirsi le prestazioni sportive dell’attaccante, prima, bisognerà vendere gli esuberi. Sulla pista dei partenti, come sappiamo, ci sono Douglas Costa, Khedira e poi Rugani e De Sciglio. Il ruolo di Chiesa è principalmente quello di attaccante esterno, ma visto lo spirito di adattamento, può fare sia l’ala destra oltre che a sinistra: proprio come Douglas Costa. Molti abile negli accentramenti il giocatore vanta un buon tiro e un ottimo dribbling. Nella Juventus rivoluzionaria by Pirlo potrebbe, all’occorrenza, prendere la posizione di seconda punta per supportare Morata. La Juventus andrebbe a rinforzarsi con un giocatore molto utile che darebbe anche quell’ulteriore contributo nella manovra offensiva.