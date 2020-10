Champions League, dove seguire i sorteggi della Juventus

I sorteggi saranno trasmessi in diretta in pay tv oggi dalle 16.45 su Sky Sport e in live streaming su skysport.it e in chiaro sul canale 20 di Mediaset, che detiene i diritti della Champions League.

Ci siamo. I sorteggi della Champions League oggi pomeriggio alzeranno il sipario sugli avversari della Juventus nella massima competizione europea. I bianconeri potranno così organizzarsi per le trasferte nel continente. E’ quasi tutto pronto pertanto per la composizione dei gironi che è in programma per oggi alle 17 a Ginevra. La fase in questione inizierà il 20 e il 21 ottobre 2020, mentre la finale è in programma per il 29 maggio 2021 allo stadio Atatürk di Istanbul.

Champions League, dove seguire i sorteggi

I sorteggi saranno trasmessi in diretta in pay tv oggi dalle 16.45 su Sky Sport e in live streaming su skysport.it e in chiaro sul canale 20 di Mediaset, che detiene i diritti della Champions League. In tutto sono 32 i club che come ogni anno si presenteranno ai nastri di partenza. Tra virus, stadi chiusi, tagli dolorosi e futuro oscuro, suona oggi quasi strana la sfida lanciata agli ex “imbattibili” del Bayern, tornati umani dopo 32 partite divine, compresa la finale di Lisbona.