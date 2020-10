Champions League, oggi i sorteggi dei gironi. Juventus in prima fascia

Juventus inserita in prima fascia in quanto campione nazionale. In Champions League pericolo Barcellona e Manchester City. Sarà l’esordio di Pirlo in Europa.

Si riparte oggi con i sorteggi. Almeno riparte la Champions League dei top club europei perché fino a ieri sera hanno giocate le “seconde linee”, le outsider dei turni preliminari. Si sono qualificate all’ultima curva. Si sono qualificate Salisburgo (Austria), Krasnodar (Russia), Midtjylland (Norvegia), Olympiacos (Grecia), Ferencvaros (Ungheria) e Dinamo Kiev (Ucraina). Si vanno ad aggiungere, tutte in quarta fascia, alle compagini che stamane verranno inserite nell’urna di Nyon.

Champions League, i pericoli per la Juventus

La Gazzetta dello Sport fa notare che, se la Juventus da un lato è testa di serie, dall’altro rischia di incontrare il Manchester City o il Barcellona che sono in seconda fascia. Un girone terribile? Sarebbe formato appunto dai bianconeri, da una tra blaugrana e citizens, dal temibile Lipsia e dal Borussia Mönchengladbach. Dalla seconda finale di Allegri, 2017, sono trascorse tra coppe con tre eliminazioni sempre più pesanti. Nel 2018 Real Madrid (quarti), nel 2019 Ajax (quarti), nel 2020 Lione (ottavi). Pur con CR7, il bonus di big d’Europa si sta esaurendo e il Lione è stato l’ultima goccia. Addio Sarri, palla a Pirlo, uno che la Coppa dei Campioni l’ha vinta due volte da giocatore.