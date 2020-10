Dinamo Kiev Juventus, la scheda della avversaria in Champions

La Juventus è stata inserita nel gruppo H della fase a gironi di Champions League dove come avversaria si ritroverà la Dinamo Kiev.

Oltre al Barcellona ci sarà dunque anche la formazione ucraina come avversaria da affrontare per i bianconeri, che ovviamente punteranno a superare al primo posto questa prima fase. I ragazzi di Andrea Pirlo faranno bene a non sottovalutare una Dinamo che è arrivata fin qui attraverso i preliminari ma che ha qualità e anche un collettivo importante. Non ci sono infatti grandi nomi nella rosa allenata da Mircea Lucescu, vecchia conoscenza del calcio italiano.

Juventus, i punti di forza della Dinamo Kiev

Lucescu per la sua Dinamo Kiev ha scelto come modulo il 4-3-3, uno schema che mette in risalto le qualità di uno degli elementi più rappresentativi della rosa, ovvero l’esterno offensivo Viktor Tsygankov. Calciatore che ben abbina qualità e velocità, sarà lui l’uomo da tenere maggiormente d’occhio per la Juventus. Tra gli elementi più in vista ci sono anche il terzino destro Kedziora e il mediano Sydorchuk, che è anche il capitano della squadra ed uno degli elementi più esperti nonostante non abbia ancora compiuto 30 anni. Supryaga è il centravanti della squadra, ma potrebbe a brevissimo cambiare squadra.