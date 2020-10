Calciomercato Juventus, Iachini sulla cessione di Chiesa

Il calciomercato della Juventus nelle ultime ore ruoterà attorno al possibile arrivo di un attaccante, individuato in Federico Chiesa.

E’ infatti il calciatore della Fiorentina al momento l’obiettivo numero uno di una Juve che vuole rinforzarsi ancora nel reparto offensivo, offrendo a Pirlo anche la possibilità di avere più varianti tattiche. L’eventuale arrivo di Chiesa infatti potrebbe portare ad un tridente offensivo per sfruttarne le caratteristiche, anche se ormai il figlio d’arte è abituato a giocare anche come seconda punta. In ogni caso sarebbe davvero un acquisto di spessore, anche se ormai il tempo stringe.

Calciomercato Juventus, le parole di Iachini

Ieri sera la Fiorentina è stata battuta in casa dalla Sampdoria. Una brutta battuta d’arresto per i viola di Iachini. Proprio il tecnico, incalzato a fine gara, ha parlato della possibile cessione di Federico Chiesa. “Non ho avuto indicazioni dal club in questo senso. Il ragazzo lavora bene e si impegna come ha sempre fatto. Stiamo provando con questa situazione tattica molto offensiva e stiamo cercando dei nuovi equilibri” ha detto Iachini come riporta Sportmediaset. Parole che non sembrano lasciare molto spazio a trattative dell’ultima ora, anche se il calciomercato ci ha sempre abituato alle sorprese.

