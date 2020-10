Juventus, calendario Champions: le date delle partite

La Juventus adesso conosce anche il calendario della fase a gironi della prossima Champions League, uno degli obiettivi stagionali di Pirlo.

Non ci sono dubbi infatti sul fatto che la squadra bianconera voglia arrivare in fondo a questo torneo, che tanto manca in bacheca e che tanto è ambito dai tifosi. Vogliosi di poter tornare a festeggiare quella che viene chiamata la “coppa dalle grandi orecchie”. La Juventus è stata sorteggiata nel girone G della fase a gironi e si troverà di fronte il Barcellona di Leo Messi, avversario numero uno per il primo posto. Ma dovrà fare attenzione anche a Ferencvaros e Dinamo Kiev, le altro due squadre inserite dal sorteggio nel raggruppamento.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scambio tra giovani con il Milan

Juventus, il calendario in Champions League/h2>



Sul sito della Uefa nel frattempo è stato pubblicato il calendario degli impegni della Juve nella fase a gironi. Ecco le date che i tifosi devono appuntare per non perdersi nemmeno un grande scontro del torneo. Grande attesa soprattutto per il 28 ottonre, quando ci sarà Juventus-Barcellona che oltre ad essere una partita chiave sarà anche l’occasione del confronto tra Ronaldo e Messi, due grandissimi campioni di questo sport

Giornata 1: Dinamo Kiev-Juventus (20 ottobre ore 18:55)

Giornata 2: Juventus-Barcellona (28 ottobre ore 21)

Giornata 3: Ferencvaros-Juventus (4 novembre ore 21)

Giornata 4: Juventus-Ferencvaros (24 novembre ore 21)

Giornata 5: Juventus-Dinamo Kiev (2 dicembre ore 21)

Giornata 6: Barcellona-Juventus (8 dicembre ore 21)

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, doppia grana in casa bianconera