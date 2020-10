Napoli, oggi nuovi tamponi in vista della Juve. Cosa dice il regolamento di Serie A

Già positivi Zielinsky e un collaboratore di Giuntoli. Per il Napoli alcuni test sono da ripetere in vista della Juventus. Ecco la nuova norma della Serie A.

Zielinsky e un collaboratore di Giuntoli sono stati trovati postivi al Covid-19. Salteranno pertanto la trasferta in casa della Juventus. Però c’è apprensione in casa Napoli, perché oggi saranno ripetuti alcuni tamponi. Dopo i responsi Gattuso deciderà chi sale sul volo previsto stasera in direzione Torino. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

Napoli, c’è apprensione. Cosa dice la norma

Il Napoli dà un occhio anche alle nuove norme. La Lega di serie A adotterà una nuova norma in presenza di un numero elevato di contagi da Covid- 19. La regola prevede che nel caso dovessero verificarsi più di dieci contagi nello spazio di una settimana, il club potrà chiedere il rinvio della gara di campionato. Ciò che è avvenuto per Genoa-Torino che si sarebbe dovuta disputare oggi pomeriggio. Il rinvio, tuttavia, potrà essere chiesto una sola volta per l’intera durata del campionato. La serie A adotterà poi la regola Uefa dei 13, cioé dei giocatori, portiere compreso, sufficienti per disputare la partita. Chi non si presenta perderà a tavolino. La possibilità di chiedere il rinvio vale anche per la Coppa Italia – anche per chi lo ha già richiesto in campionato – ma solo per semifinale e finale.