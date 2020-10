Federico Chiesa è il rinforzo richiesto da Pirlo ma le ultime indiscrezioni di Sky Sport non danno ancora gli accordi totali fra le parti

Federico Chiesa sembrava ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Juventus. L’operazione che porterebbe l’attaccante viola alla Juventus, il pupillo di Commisso avrebbe il benestare per la partenza ma per chiudere, definitivamente, l’operazione la Vecchia Signora dovrà piazzare sul mercato gli esuberi e infatti quanto riportato dalle indiscrezioni di ‘Sky Sport‘ non porta buone notizie ai tanti tifosi bianconeri perché sembra non ci sia ancora l’accordo totale fra le parti, quindi operazione tutt’altro che chiusa.

Calciomercato Juventus, Federico Chiesa ci siamo ma…

Sulla lista dei partenti ci sono in special modo Douglas Costa e Khedira: il primo potrebbe cambiare campionato, ci sono forti interessi della Premier League, mentre invece per il centrocampista tedesco si parla di rescissione di contratto concordata. I bianconeri una volta sistemati i due giocatori in uscita avrebbero le liquidità necessarie per chiudere definitivamente per Federico Chiesa. Ma ormai il tempo sembra stringere e l’esterno brasiliano ha fatto sapere che vorrebbe lasciare i bianconeri solo davanti ad un’offerta importante e quindi una big ma il destino di Costa, almeno per questa sessione di mercato, sembra ancora essere della Juventus.

Ad ogni modo l’obiettivo dei bianconeri è comunque quello di chiudere l’operazione Chiesa e in tal senso le parti sembrano essere vicine ad un accordo ma come dicevamo poc’anzi i tempi stringono e il mercato tra non molto chiuderà. Ma c’è anche da dire che senza il piazzamento degli esuberi i bianconeri avrebbero meno spazio per l’italiano e soprattutto potrebbero non avere le liquidità necessarie affinché possa chiudersi, definitivamente, l’operazione. Pirlo e i tifosi della Juventus ci sperano ancora ma nel caso l’operazione saltasse non è escluso possa riaprisi nel mercato invernale quando probabilmente la Juventus tornerà a cercare di vendere gli esuberi, il grande problema che sta limitando il mercato della Vecchia Signora.