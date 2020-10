Juventus Napoli, la gara sarà rinviata? Solo in un caso, i dettagli

Come rivelato dal noto giornalista Tancredi Palmieri sul suo profilo Twitter, nel caso in cui si dovesse attestare la positività al Coronavirus di almeno 7 calciatori, ecco che scatterebbe immediato il rinvio del match.

JUVENTUS NAPOLI RINVIO GARA PALMIERI/ Con il Napoli bloccato dall’Asl prima di raggiungere l’aeroporto di Capodichino e la Juve che è intenzionato a scendere in campo questa sera rispettando i protocolli varati dalla Lega, le probabilità che i partenopei perdano la gara a tavolino sono molto alte. In queste ore, il patron dei campani Aurelio De Laurentiis e l’avvocato della squadra Grassani sono al lavoro per delineare al meglio la strategia difensiva, e per permettere che la gara possa essere rinviata, nonostante l’ostracismo della Lega.

Leggi anche–>La squadra di Gattuso non parte per Torino: il Napoli resta in isolamento fiduciario

Nel caso in cui si dovesse accertare che effettivamente è stata l’Asl ad impedire la partenza degli uomini di Gattuso, ecco che lo scenario potrebbe incredibilmente cambiare. Almeno questa è la speranza di tutto l’ambiente azzurro, anche se nelle ultime ore è emersa una novità interessante.

Juve Napoli, gara rinviata? La rivelazione di Palmieri

Come rivelato dal giornalista Tancredi Palmieri sul suo profilo Twitter, la gara in programma questa sera tra Juventus e Napoli potrebbe essere procrastinata laddove i partenopei attestassero la positività al Covid di almeno 7 giocatori della rosa a disposizione di Gattuso. A quel punto, la Lega sarebbe costretta a provvedere al recupero del match, a data da destinarsi. Uno scenario complicato,ma non impossibile, dal momento che nei giorni scorsi sia Elmas che Zielinski hanno contratto il Virus. Se pensiamo a quanto successo al Genoa, ecco che questo scenario potrebbe non essere del tutto utopistico.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, sta per sfumare un obiettivo per l’attacco

I tamponi cui verranno sottoposti Mertens e compagni potranno contribuire a gettar luce su una vicenda che evidenzia ancora una volta l’inutilità dei protocolli varati fino ad ora.