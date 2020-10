Calciomercato Juventus, definita la cessione di Douglas Costa: e Chiesa..

Fumata bianca a un passo per il trasferimento di Douglas Costa al Bayern Monaco con la formula del prestito. L’esterno brasiliano si trasferirà in Baviera, per quello che si configura come un vero e proprio ritorno. Paratici può dunque dare la caccia a Chiesa, per il quale sono avviati i colloqui con la Fiorentina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA/ Tanto tuonò, che piovve. In questa sessione estiva di calciomercato, il nome di Douglas Costa è stato accostato di volta in volta ad una miriade di club, sia in Italia che all’esterno. Manchester United, Wolverhampton, club arabi e qatarioti oltre che cinesi, hanno bussato alla porta dell’entourage del calciatore, senza mai approfondire i discorsi con la Juventus, che fino a poco tempo fa era irremovibile dalla valutazione iniziale di 40 milioni di euro.

Tanti, troppo, per un calciatore che negli ultimi anni ha trascorso più tempo in infermeria che sui campi di calcio. Quando tutto lasciava presagire che nel futuro di Douglas ci fosse ancora la Juventus, è arrivata la chiamata improvvisa del Bayern Monaco, che avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club bianconero sulla base di un prestito secco, senza diritto di riscatto. In questo modo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris risparmierà 12 milioni lordi sull’ingaggio del calciatore.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa ceduto: ora assalto a Chiesa

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA/ La cessione di Douglas Costa libera il posto a Federico Chiesa, per il quale Paratici ha già un accordo di massima con la Fiorentina sulla base di un prestito oneroso e un diritto di riscatto, per un totale di 55 milioni dilazionati in 4 anni. Come rivela tuttojuve.com, sarà una vera e propria corsa contro il tempo, dal momento che è fissata a domani la chiusura ufficiale di questa sessione di calciomercato, nella quale la Juve ha giocato un ruolo nuovamente da assoluta protagonista.

