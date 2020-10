Giuseppe Marotta intervistato ha parlato di uno degli obiettivi di mercato della Juventus, che è anche un pallino di Antonio Conte, Marcos Alonso

Marcos Alonso è uno degli obiettivi per la difesa della Juventus, abbiamo visto come nel corso della scorsa stagione la Juventus avesse grandi problemi proprio nell’organico dei difensori, in special modo per quanto concerne il ruolo dei laterali. Con la partenza di De Sciglio probabile direzione Ligue 1 al Lione, la Juventus potrebbe investire sul mercato. Come sappiamo nell’agenda di Fabio Paratici fra i grandi obiettivi difensivi restano vivi i due laterali del Chelsea: Marcos Alonso e Emerson Palmieri. Entrambi, caso vuole, pupilli di Conte ai tempi blues e anche obiettivi di mercato nerazzurro, a tal proposito ha parlato proprio l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta aggiornando sulla trattativa per Marcos Alonso.

Calciomercato Juventus, Marotta parla di Alonso: obiettivo dei bianconeri

Nonostante la limitazione economica dovuta dal Covid-19, i bianconeri oltre a cercare di piazzare gli esuberi, il vero problema di questa sessione di mercato estivo, deve anche rinforzare quei ruoli dove la carenza di organico nella scorsa stagione ha mostrato più volte il fianco. Proprio per questo motivo i bianconeri, oltre a comprare un esterno offensivo vorrebbero poter prendere un altro laterale d’esperienza in difesa. I due nomi più seguiti negli ultimi mesi sono stati i difensori del Chelsea, Emerson Palmieri e Marco Alonso. Proprio sullo spagnolo ex Fiorentina ha parlato Beppe Marotta visto che il giocatore è un obiettivo del mercato dell’Inter e un pupillo di Antonio Conte che lo aveva allenato ai tempi del Chelsea, Marotta alla domanda sul futuro di Marcos Alonso e sul fatto se il giocatore sia reale obiettivo di mercato nerazzurro ha risposto tassativamente che il difensore non è un loro obiettivo di mercato, un’apertura dunque netta per la Juventus.

Con l’acquisto di Alonso i bianconeri andrebbero ad occupare un posto importante per i laterali difensivi soprattutto se, come sembra, dovesse partire Mattia De Sciglio direzione Francia, al Lione di Rudi Garcia.