Federico Chiesa è il prossimo acquisto della Juventus, l’attaccante dopo le visite mediche di rito si unirà alla rosa di Pirlo, ecco dove giocherà:

Federico Chiesa è ormai un giocatore della Juventus, dopo la cessione in prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco e quindi il piazzamento di tutti gli esuberi, il giovane attaccante italiano è finalmente pronto per approdare nella rosa di Andrea Pirlo. Un acquisto cercato da diverso tempo, infatti già nelle scorse sessioni di mercato Chiesa fu un autentico pallino del direttore sportivo Fabio Paratici che finalmente è riuscito a portare a compimento un obiettivo davvero sentito. Ma dove giocherà Chiesa nella Juventus? Pirlo ha già qualche idea.

Calciomercato Juventus, Chiesa: come giocherà nella squadra di Pirlo…

Federico Chiesa, proprio come il partente Douglas Costa, può ricoprire entrambe le fasce un giocatore molto duttile che dunque potrà essere utilizzato in tante partite proprio per le sue qualità da esterno destro a tutta fascia insomma. Molto probabilmente prenderà il ruolo di esterno destro ma all’occorrenza potrà anche giocare a sinistra. Abbiamo visto come in corso d’opera il maestro Pirlo sappia cambiare il modulo, ma con l’ingresso di Chiesa si opterà sempre di più per la difesa a tre proprio per lasciare spazio agli esterni molto rapidi come Chiesa di giocare a tutto campo. Finalmente la Juventus ha portato a compimento un vecchio obiettivo di Paratici.