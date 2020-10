Si è concluso il calciomercato della Juventus con il gong arrivato alle ore 20 di oggi 5 ottobre. Che voto merita in pagelle il club bianconero?

La società alla fine della passata stagione ha deciso di cambiare rotta, scegliendo Andrea Pirlo come nuovo allenatore al posto di Maurizio Sarri. Una scelta che ha ovviamente anche condizionato il mercato della squadra torinese, con la dirigenza che ha cercato di accontentare le richieste del tecnico in base alle sue idee di calcio.

Calciomercato Juventus, acquisti e cessioni

ACQUISTI: Kulusevski (A, Parma), Arthur (C, Barcellona), Morata (A, Atletico Madrid), Chiesa (A, Fiorentina), McKennie (C, Schalke)

CESSIONI: Matuidi (C, Inter Miami), Pjanic (C, Barcellona), Higuain (A, Inter Miami), Pellegrini (D, Genoa), Rugani (D, Rennes), Douglas Costa (A, Bayern Monaco), Nicolussi Caviglia (C, Parma), Perin (P, Genoa), Pjaca (A, Genoa)