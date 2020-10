Calciomercato Juventus, De Sciglio al Lione: UFFICIALE il prestito

Calciomercato Juventus, Mattia De Sciglio si trasferisce al Lione con la formula del prestito. La cessione del terzino destro è stata fondamentale per le casse bianconere in maniera tale da finanziare il colpo chiesa. Ecco il comunicato del club bianconero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO LIONE/ Da pochi minuti è stato ufficializzato il trasferimento di Mattia De Sciglio con la formula del prestito. Il laterale destro approda in Francia, accasandosi con il Lione: sul sito ufficiale del club bianconero è apparsa anche la nota ufficiale del club bianconero. Ecco il comunicato:

“Dopo 3 anni, 62 presenze, 3 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana vinti, è il momento di salutare Mattia De Sciglio. Il terzino, arrivato nell’estate 2017, proseguirà la sua avventura con il Lione, dove giocherà in prestito. Non è mai mancato, in questi 3 anni, l’impegno di Mattia per la causa bianconera. Un impegno in campo, in allenamento e anche fuori dal campo. A partire dal suo arrivo è il terzo difensore bianconero con più presenze in campionato (32), dietro solo a Bonucci e Alex Sandro.