Juventus, con Chiesa si crea un super attacco per Pirlo ma…

Dopo l’acquisto di Federico Chiesa si completa un attacco davvero importante per la rosa di Pirlo ma potrebbe esserci obbligo turnover

Dopo la fine del mercato la Juventus di Andrea Pirlo ha finalmente completato la rosa proponendo una folta schiera di giocatori offensivi. Infatti l’acquisto di Federico Chiesa completa, definitivamente, almeno per questa sessione di mercato, il nuovo attacco bianconero. Ora la Vecchia Signora ha diversi giocatori che potranno essere utilizzati nelle diverse competizioni durante tutto il corso della stagione, ma chi giocherà titolare? Certamente ad ogni match potremmo vedere diversi turnover visto che, potenzialmente, molti giocatori potrebbero essere i titolari di questo nuovo attacco della Juventus.

Certamente uno dei giocatori che partirà sempre da titolare è Cristiano Ronaldo, l’autentica stella e l’anima di questa Juventus, ma Dybala, Chiesa, Kulusuveski, Bernardeschi e Morata potranno essere più volte alternati. Pirlo ha intenzione di stravolgere il modulo in base alle avversarie e alle competizione naturalmente, ma c’è comunque una preferenza sulla difesa a tre, qualora infatti fosse questo il modulo più utilizzato, Chiesa potrebbe prendere il posto di Cuadrado facendo il laterale tutto campo a destra.

Questa Juventus potrà quindi vantare diverse alternative in attacco, così come a centrocampo: una rosa certamente più giovane rispetto ai vecchi tempi ma che avrà, comunque, un numero limitati di laterali in difesa. Questa è la conferma che dopo la cessione di De Sciglio, Pirlo giocherà più volte con la difesa a tre proponendo laterali tutto campo e che avrà, dunque, Chiesa e Alex Sandro come titolari sulle rispettive fasce. Ora si dovrà solamente capire chi giocherà davanti, infatti qualora la Juventus giocasse con due laterali tutto campo, i due attaccanti saranno certamente Cristiano Ronaldo e uno fra Dybala e Morata. Pirlo ha le idee chiare e ora anche una rosa con cui poter sperimentare, tenendo sempre presente che l’obiettivo è sempre lo stesso: vincere.