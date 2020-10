Juventus, Marchisio commenta i fatti relativi alla sfida con il Napoli

LEGGI ANCHE>>>Milik, il nervosismo di De Laurentiis con la Juve nasce da lui

Dopo il caos di Juventus-Napoli, Claudio Marchisio, l’ex centrocampista della Juventus ha deciso di commentare su Twitter il fatto, scrivendo: “Vi soffermate su Juventus-Napoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro paese in ogni settore???” Molti sono stati i commenti dei tanti tifosi bianconeri sulla questione.

Alcuni tifosi hanno poi risposto al principino che ha poi ribadito: “Che si risolva bene e in fretta. Non solo per Juventus Napoli ma per tutto il sistema, per lo sport in generale che deve sempre preservare la massima trasparenza e dare esempio a un mondo che tanti amano nel profondo, con passione, ma che ormai tanti lo vivono solo con rivalità”.

Una situazione che, secondo Marchisio, non sta facendo bene al calcio e allo sport in generale. Una risoluzione necessaria e voluta proprio in fede alla passione del calcio in generale. Marchisio è molto legato all’ambiente juventino, anche dopo il suo addio l’ex calciatore è sempre molto vicino a tutte le situazioni societarie e non.