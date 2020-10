Juventus-Chiesa, la rivelazione del ds della Fiorentina Pradè

La Juventus nell’ultimo giorno di mercato ha messo a segno il più importante colpo, ovvero l’arrivo in bianconero di Federico Chiesa.

L’attaccante esterno è il rinforzo di Pirlo in attacco ed è arrivato dopo una lunga trattativa. Alla fine però è arrivato il tanto sospirato accordo con la Fiorentina. Che ha deciso di privarsi del suo giocatore e non sembra rimpiangerlo.

Juventus, Pradè: “Ci siamo tolti questo peso”

Come ha rivelato durante una conferenza stampa il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè la cessione di Chiesa alla Juventus “è stata un’operazione ottima sia a livello economico che sportivo”. Il dirigente gigliato, come riportato da Sportmediaset, ha evidenziato come “siamo arrivati all’ultimo momento perché dovevamo allungargli il contratto e ci abbiamo messo tanto anche per trovare le modalità di pagamento”.