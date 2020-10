Marcelo, la Juventus ha provato a prenderlo negli ultimi giorni

La Juventus negli ultimi giorni di mercato ha provato a prendere Marcelo dal Real Madrid. Rifiutato però lo scambio con Douglas Costa finito al Bayern Monaco.

Le ultimissime news di calciomercato sulla Juventus riguardano Marcelo del Real Madrid. Le ha svelate il quotidiano spagnolo As e parlano di un assalto andato a vuoto negli ultimi giorni di calciomercato in Italia. A sinistra infatti c’è il solo Alex Sandro, alle prese con fastidiosi problemi fisici tanto che è stato dovuto adeguare Frabotta. Partito De Scigio e con Danilo che nongarantisce quell’affidabilità richiesta, si era provato il colpaccio. Non è andato a segno e non perché la contropartita offerta da Paratici non fosse d’accordo…

LEGGI ANCHE >>> Paratici, stipendio in crescita alla Juventus. Ma c’è la Roma (senza Allegri)

Lo scambio proposto dalla Juve per Marcelo

Sempre secondo il quotidiano spagnolo, la Juventus avrebbe proposto alle ‘Merengues’ uno scambio fra Douglas Costa ed il numero ’12’ blanco. Il Real Madrid ha respinto l’offerta dei bianconeri e, così, l’esterno brasiliano è rientrato alla bade al Bayern Monaco. Marcelo è rimasto al Bernabeu e la Juventus ha preso Federico Chiesa per completare il proprio pacchetto offensivo. Una cosa è certa: quella tra il brasiliano e la Vecchia Signora potrebbe essere solo una storia rimandata…