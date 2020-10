Paratici, stipendio in crescita alla Juventus. Ma c’è la Roma (senza Allegri)

Fabio Paratici ha avuto un incremento di stipendio, ma nel suo futuro potrebbe non esserci più la Juventus, bensì la Roma. Cala il compenso per Nedved.

Un approfondimento davvero interessante quello de Il Sole 24 Ore in merito ai compensi dei dirigenti della Juventus. L’analisi è stata condotta in modo dettagliato a seguito dell’aumento della perdita netta del bilancio. Come noto, è aumentata di 221 milioni di euro rispetto al precedente resoconto. A dichiararlo è stato proprio il club campione d’Italia. Fra i compensi spicca, ad esempio, quello di Fabio Paratici, ds del club che percepisce 2,86 milioni di euro lordi. Spulciando tra le cifre, si legge dei 39mila euro in più della stagione precedente nonostante la diminuzione della parte bonus passata da 858mila a 260mila euro. Non è mutato, invece, il compenso del presidente Andrea Agnelli, fermo a quota 475mila euro. Lo stipendio di Pavel Nedved, vicepresidente, ha ricevuto quasi 30mila euro in meno rispetto all’anno precedente.

Paratici verso la Roma, ma Allegri non ci sarà