Calciomercato Juventus, nelle ultime ore è tornato ad essere accostato con una certa insistenza ai bianconeri Mario Mandzukic. L’attaccante croato, attualmente svincolato, è in un cerca di un’esperienza probante che lo possa rilanciare a livello internazionale.

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC RITORNO/ La sessione estiva di calciomercato è appena terminata, ma le negoziazioni non si fermano. In questi giorni, infatti, i dirigenti di molte squadre sono al lavoro per cercare di cogliere qualche ghiotta occasione a parametro zero con la quale rinforzare l’organico a disposizione dei propri allenatori. In questo senso una delle società più attive è sicuramente la Juventus che, dopo aver portato a termine il colpo Chiesa per circa 60 milioni di euro, cerca ancora una quarta punta che possa interscambiarsi all’occorrenza sia con Morata che con Dybala.

Dopo aver sondato a lungo la pista Kean, poi finito al Paris Saint Germain con la formula del prestito, gli organi dirigenziali bianconeri starebbero pensando ad un altro possibile clamoroso ritorno. Si tratta di Mario Mandzukic, che con la maglia della Vecchia Signora ha vissuto una seconda giovinezza, lasciando a Torino ricordi indelebili sia in termini di prestazione che di attaccamento alla maglia.