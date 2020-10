Marcelo alla Juventus, calciomercato: intesa per un prestito secco

Fabio Paratici ha provato a portare Marcelo alla Juventus nelle ultime ore di calciomercato, prima di virare con decisione su Federico Chiesa: tuttavia il brasiliano del Real continua ad essere un obiettivo importante per la dirigenza bianconera, che affonderebbe il colpo nel gennaio 2021.

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO REAL/ Il mercato, si sa, è fatto di cose non dette, di rumours sussurrati, di bombe ad orologeria pronte a deflagrare da un momento all’altro. Dopo la chiusura ufficiale della sessione estiva, è emersa l’indiscrezione secondo la quale la Juventus avrebbe fatto tutto il possibile per portare Marcelo sotto l’ombra della Mole, proponendo uno scambio con Costa. Un’operazione che non si è conclusa al fotofinish per l’ostracismo del Real Madrid, anche se non è detto che l’operazione sia definitivamente tramontata.

Come riportato da calciomercato 24, infatti, Fabio Paratici starebbe tessendo la tela alché il matrimonio Marcelo-Juve si possa concretizzare già a partire dal mercato di gennaio, con la formula del prestito. Modalità che permetterebbe al Real di liberarsi di un ingaggio pesante e di una riserva di lusso ( dal momento che Zidane gli sta preferendo il francese Mendy), e allo stesso tempo garantirebbe alla Juve un rinforzo importante in vista del papabile assalto alla Champions League.