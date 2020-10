Calciomercato Juventus, a sorpresa Paratici guarda in casa del Milan

il calciomercato Juventus non dorme mai e il massimo operatore bianconero si è sintonizzato sulle frequenze di Hakan Calhanoglu in forza al Milan di Pioli.

Hakan Calhanoglu è uno degli argomenti preferiti dai tifosi del Milan.. Il turco a disposizione dei rossoneri ha cambiato decisamente passo da giugno in poi, senza pubblico sugli spalti e dopo oltre tre mesi di sosta forzata. Il lockdown e l’assenza delle pressioni sugli spalti di San Siro lo hanno portato a livelli magici. Se ne è accorta la Juventus che lo sta monitorando con grande attenzione. Se non altro perché la sua situazione contrattuale è molto interessante. Fabio Paratici lo sa e attende sornione.

Calhanoglu in orbita calciomercato Juventus

Il CFO bianconero, come rivelato da Calciomercatoweb.it, starebbero monitorando la situazione relativa a Calhanoglu. Il trequartista turco andrà in scadenza il 30 giugno 2021 con il Milan e, al momento, la distanza con i rossoneri per il rinnovo sembra essere ancora ampia. La trattativa per il rinnovo sembra destinata a nel mese di novembre, perché il Milan non vuole di certo portare troppo in là la questione. In tal caso si correrebbe il rischio di perdere il giocatore la prossima estate a costo zero. Da qui l’interesse concreto dei bianconeri e del suo direttore sportivo, sempre attento a situazioni del genere per il calciomercato Juventus.