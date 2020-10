Chiesa, sui social insulti vergognosi anti-Juve al fratello 16enne

Il fratello di Federico Chiesa, Lorenzo, è vittima di feroci attacchi social dei tifosi della Fiorentina a causa del suo passaggio alla Juventus.

I social hanno dato la parola a legioni di imbecilli. Umberto Eco aveva probabilmente ragione ed aveva visto lungo. Quanto sta accadendo alla famiglia Chiesa ha dell’inverosimile e rischia di trascendere in qualcosa che con lo sport non c’entra nulla. Qualche giorno fa, per iniziare, quando Federico si è sottoposto alla clinica Fanfani di Firenze alle visite mediche di rito per la Juventus, è stato insultato da alcuni tifosi viola presenti sul posto. «Vergognati buffone», «Traditore, gobbo di m…» gli hanno urlato gli incivili. E pensare che fino a sabato sera indossava la fascia di capitano dei viola e ha fatto di tutto per evitare il ko contro la Sampdoria. Ora tocca al giovanissimo Lorenzo, di appena 16 anni.

