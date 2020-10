Juventus, il presidente della Campania De Luca critica i bianconeri

La partita tra la Juventus e Napoli è ancora in attesa di una decisione da parte del giudice sportivo ma continua a far discutere.

Non solo sui social, dove ormai è in corso da giorni un dibattito su quale potrebbe essere la migliore decisione da prendere da parte del giudice. Ovvero se assegnare il 3-0 a tavolino a favore della squadra allenata da Andrea Pirlo oppure far giocare la partita assegnando un punto di penalizzazione o una forte multa ai partenopei. E nel frattempo anche il presidente della Campania De Luca ha tuonato contro i bianconeri.

Juventus, le parole di De Luca

“La Figc ha fatto un protocollo in deroga alle disposizioni della Regione. La Juventus si è basata su un protocollo che è un atto privato, non conta niente dal punto di vista della legge e della sanità, i giocatori sono sottoposti alle stesse regole di tutti i cittadini. Il Napoli non è partito perché messo in quarantena dalle ASL. La Juve, per bocca del suo presidente, ha fatto una dichiarazione imbarazzante. Hanno deciso di andare allo stadio a fare una dura competizione con i raccattapalle” ha detto il presidente della regione Calabria.