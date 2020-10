Stando alle ultime indiscrezioni di mercato si prospetta un super scambio fra Juventus e Real Madrid che vedrebbe coinvolto il cartellino di Dybala.

La questione dei rinnovo del contratto di Paulo Dybala con la Juventus sta mettendo a dura prova la dirigenza bianconera che non sarebbe pronta a soddisfare le maxi richieste dell’attaccante argentino, qualora infatti i bianconeri non trovassero l’accordo con la Joya ecco che si potrebbe, nuovamente, verificare un operazione in chiave mercato. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di ‘Calciomercatoweb‘ dalla Spagna potrebbe ritornare in auge il nome del Real Madrid. I Merengues sarebbero interessati all’acquisto dell’attaccante argentino e l’operazione proposta avrebbe del clamoroso: il cartellino di Asensio più 30-40 milioni per Dybala.

Calciomercato Juventus, suggestione super scambio con il Real Madrid

Ma un operazione che non sembra ancora entusiasmare la dirigenza bianconera soprattutto viste le non ottimi condizioni di salute di Asensio che risulta troppe volte infortunato. La Juventus vorrebbe prima accertarsi di inserire nella nuova rosa di Pirlo giocatori adatti e che siano fisicamente pronti, dunque l’operazione è, per il momento, più una suggestione che altro. Ma c’è da dire che il talento di Asensio è noto un po’ a tutti e il suo inserimento in bianconero potrebbe dare un forte contributo anche in chiave europea. C’è anche da ribadire l’ottima stagione fatta da Dybala la scorsa annata, privarsi della Joya oggi senza avere nuove garanzie potrebbe risultare fatale.