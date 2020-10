Milinkovic Savic alla Juventus, calciomercato: pronto un super scambio

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic sarebbe tornato prepotentemente nei radar del CFO Fabio Paratici. Sebbene nella sessione estiva appena conclusa i bianconeri non abbiano mosso alcun passo ufficiale per il centrocampista serbo, si starebbe pensando ad un possibile scambio comprendente McKennie.

Calciomercato Juventus Milinkovic Savic Lazio/ Più volte dichiarato incedibile a meno di offerte sensazionali, il futuro di Sergey Milinkovic Savic potrebbe essere lontano dalla Capitale. La scorsa stagione il serbo si è reso protagonista di giocate importanti, rispondendo presente nei match di cartello, quando la sua potenza fisica è emersa in tutta la sua esplosività: giganteggiando contro Juventus ed Inter, ha trascinato la mediana sia in fase di contenimento che in quella realizzativa.

E proprio i bianconeri si sarebbero messi nuovamente sulle tracce della forte mezzala laziale, cercando di trovare l’accordo con l’entourage del calciatore sulla base di un contratto quinquennale a circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. Più difficile sarà convincere Lotito, che al momento non si smuove dalla richiesta di 70-80 milioni, anche se non disdegnerebbe l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da calciomercatonews, sarebbe emerso il nome di Weston McKennie, poliedrico centrocampista acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al momento è solo un’idea, ma non è detto che non si possa tramutare in qualcosa di più