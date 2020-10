Calciomercato Juventus, può infrangersi il sogno Pogba

Il calciomercato della Juventus è sempre alla ricerca di ottime occasioni per rendere più forte la squadra di Andrea Pirlo.

Per questo motivo già si sta lavorando per porre le basi per gli acquisti in vista della prossima occasione. In estate ci saranno diverse occasioni da cogliere al volo, se è vero che nella lista dei futuri possibili svincolati (perché un rinnovo non si può escludere) ci sono dei grandi campioni. Uno di questi è Paul Pogba, calciatore che non ha bisogno di presentazioni. La stella della nazionale francese, oggi al Manchester United, ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Nelle scorse settimane si è spesso paventato un suo ritorno a Torino, ovviamente gradito dalla tifoseria bianconera, ma a quanto pare il futuro dell’ex centrocampista juventino sembra essere altrove.

