La Juventus in questo momento deve fare i conti con i tanti calciatori assenti a causa degli impegni con le rispettive nazionali.

Ancora qualche giorno però e poi tornerà tutto alla normalità, con la squadra di Andrea Pirlo che riprenderà la normale preparazione in vista del prossimo impegno che attende la sua squadra. Nel prossimo weekend la formazione bianconera viaggerà alla volta della Calabria per affrontare il neopromosso Crotone. Guardando la classifica potrebbe sembrare un match agevole, ma non lo è affatto. I rossoblù infatti sono a secco di punti ma hanno sempre ben giocato e messo in difficoltà gli avversari.

Juventus, Bernardeschi torna a disposizione

Per la trasferta nella terra di Pitagora Pirlo potrà contare su un importante rientro. Dopo un mese di stop per problemi muscolari è infatti pienamente recuperato Federico Bernardeschi. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il calciatore bianconero si è già allenato in gruppo e dovrebbe far parte dell’elenco dei convocati per la partita contro il Crotone. Un recupero importante perché il calciatore può essere utilizzato in più ruoli, da quello del trequartista a quello dell’esterno sinistro di centrocampo.