La Juventus in questo momento è al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato, vale a dire la trasferta di Crotone.

Sabato pomeriggio la squadra di Andrea Pirlo cercherà di ottenere un successo prezioso in terra calabrese. Ma non è certo un periodo positivo per il campionato italiano, che è alle prese con i numerosi contagi che stanno colpendo un po’ tutte le formazioni della serie A. Anche per questo motivo sta tornando in auge l’eventuale ipotesi dei playoff per assegnare lo scudetto in questa stagione qualora i numeri del Coronavirus continuassero a peggiorare.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, il retroscena: incredibile offerta per Messi

Juventus, playoff per le prime 12 della classifica

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, la Lega e la Figc sarebbero d’accordo sul fatto che prima di poter disputare ogni tipo di post-season si dovrebbero disputare le prime 19 giornate del campionato, in modo che ogni squadra abbia potuto affrontare almeno una volta tutte le avversarie. Con il fattore campo che sarebbe, di fatto, “annullato” dal fatto che sugli spalti al massimo ci sarebbero 1000 persone. Con le prime 12 della classifica che a quel punto si giocherebbero lo scudetto, suddivise in due gironi da sei e con incontri di andata e ritorno. Le prime due di ogni girone accederebbero alle semifinali. E le rimanenti 8 squadre in classifica che si giocherebbero invece lo scudetto.