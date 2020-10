Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è sempre più vicino

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Paulo Dybala avrebbe trovato un accordo di massima con la Juventus per il rinnovo del suo contratto, in scadenza tra due anni. Saranno 11,5 i milioni che andrà a percepire la Joya.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA RINNOVO/ Il matrimonio tra Dybala e la Juventus, a meno di imprevisti colpi di scena, dovrebbe ancora continuare. Secondo quanto raccolto da Tuttosport, infatti, l’attaccante argentino e la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbero trovato l’accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022, con relativo adeguamento. Manca poco per la fumata bianca, insomma: l’intesa è stata trovata sulla base di un contratto quadriennale da circa 11,5 milioni di euro a stagione, il che farebbe dell’argentino il secondo giocatore più pagato in rosa, dopo il solo Cristiano Ronaldo.

Attualmente il calciatore è impegnato con la sua Nazionale, anche se non dovrebbe partire titolare nel match contro la Bolivia in virtù di un problema gastro intestinale che gli ha inibito la possibilità di allenarsi regolarmente con i compagni. Verosimilmente al ritorno dalle gara transoceaniche, il sudamericano e il suo entourage Antun si incontreranno con i vertici dirigenziali bianconeri per mettere nero su bianco ad un accordo che sembra ormai definitivamente orientato, che permetterà all’ex Palermo di legarsi a vita ai colori bianconeri.