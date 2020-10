Calciomercato Juventus, il retroscena: l’offerta monstre per Messi…

Dalla Spagna arriva un retroscena mercato clamoroso: la Juventus aveva pianificato una mossa vincente per Messi, ma CR7 ha bloccato tutto.

Dalla Spagna arriva un retroscena di mercato davvero clamoroso, infatti secondo il portale ‘Don Balon’ la Juventus aveva pianificato una maxi offerta per convincere Messi a sposare i colori bianconeri. Operazione che sembrava assai vincente per convincere la Pulce argentina a venire a Torino, ma Cristiano Ronaldo avrebbe fatto bloccare l’affare. La bomba di mercato arrivata dalla Spagna appare davvero incredibile soprattutto pensando al senno di poi, una super coppia d’attacco Messi – Cristiano Ronaldo avrebbe, davvero, cambiato le sorti del calcio – non solo italiano – ma mondiale.

Sempre sul portale di mercato di Don Balon si legge che in estate i bianconeri avevano fatto un grosso tentativo per assicurarsi le prestazioni sportive di Lionel Messi. Sul piatto della trattativa un’offerta davvero incredibile, ben tre cartellini di tre giocatori. Secondo gli spagnoli infatti, la Juventus avrebbe offerto i cartellini di Paulo Dybala, Alex Sandro e Matthijs De Ligt pur di arrivare alla Pulce argentina. Un’offerta, stando ai dati di Transfermarkt, che ammontava intorno ai 185 milioni di euro.

A bloccare tutta questa “folle” operazione sarebbe l’altro fenomeno Cristiano Ronaldo, che non riteneva vantaggioso perdere tre giocatori al top per arrivare, comunque, al fuoriclasse argentino. Un retroscena che appare surreale ma che se avesse trovato concretezza, forse, avrebbe cambiato le sorti della storia del calcio non solo italiano bensì mondiale. Ma la Juventus ora è concentrata sul presente e in attesa del prossimo match di campionato Andrea Pirlo sta studiando tutte le mosse vincenti per sfruttare al meglio la propria rosa. L’ultima idea è quella di sfruttare il ritorno di Bernardeschi e di posizionarlo in un settore del campo inedito: come laterale sinistro tutto campo, infatti proprio come il nuovo acquisto Chiesa, Pirlo ha intenzione di giocare con due laterali/esterni molto dinamici che possano dare garanzie in difesa ma farsi trovare pronti anche e soprattutto in attacco.