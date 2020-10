Juventus, Tacchinardi sicuro: “Vi svelo come giocherà la squadra di Pirlo”

Le parole di Alessio Tacchinardi ai microfoni di Tmw Radio si concentrano sul possibile modulo che Pirlo sceglierà di adottare per la sua Juve. L’ex centrocampista bianconero si è poi soffermato sul caso delle ultime ore relativo alla partita non giocata contro il Napoli.

Tacchinardi Juventus Napoli Pirlo/ Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nello spazio radiofonico intitolato “Maracanà”, Alessio Tacchinardi ha fatto il punto della situazione in casa Juventus, a pochi giorni dalla terza uscita ufficiale in campionato dei bianconeri impegnati contro il Crotone in uno dei quattro anticipi della quarta giornata di Serie A. Tanti i temi affrontati dall’ex centrocampista bianconero, che ha detto la sua in merito alle polemiche sollevatesi a seguito del match che il Napoli ha deciso di non giocare contro la compagine di Pirlo:

“Il Napoli sarebbe dovuto andare a Torino a giocare la partita. Vero è che contro il Genoa si è disputata una gara piena zeppa di positivi, ma era necessario rispettare il protocollo. I campani hanno sbagliato, la gara si sarebbe dovuta disputare.”