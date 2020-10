Zaniolo alla Juventus, calciomercato: la rivelazione dell’agente spiazza tutti

La Juve continua a restare alla finestra per Zaniolo. Lo stesso procuratore dell’agente, Claudio Vigorelli, intervistato ai microfoni di Tuttosport, ha ammesso che l’interessamento dei bianconeri c’è stato ed era concreto. Tuttavia ora la situazione sembra essere cambiata.

Calciomercato Juventus Zaniolo/ Non c’è stata campagna acquisti senza che il nome di Niccolò Zaniolo non fosse accostato alla Juventus. Soprattutto quando alla guida del club capitolino c’era James Pallotta, l’interessamento dei bianconeri era andato oltre un semplice sondaggio, con Paratici che però non riuscì a concludere l’operazione per le pretese economiche dei giallorossi giudicate troppo alte dagli organi dirigenziali bianconeri. Poi il doppio infortunio al crociato accorso al calciatore, la situazione Covid, l’avvicendamento societario della Roma, con il neo presidente Friedkin che ha manifestato la centralità dell’azzurro all’interno del progetto del magnate americano.

A testimoniare questo cambiamento di scenario è lo stesso procuratore del calciatore, Claudio Vigorelli, che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in cui ha fatto il punto della situazione inerente al suo assistito.