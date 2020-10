Alaba alla Juve, calciomercato: intesa con l’austriaco sempre più vicina

Calciomercato Juventus, occasione Alaba: il laterale mancino del Bayern Monaco è in scadenza di contratto con la società bavarese, e nonostante il presidente dei tedeschi Kalr Heinz Rummenigge si sia esposto pubblicamente per la sua permanenza, al momento la firma non è ancora arrivata.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALABA BAYERN MONACO/ La trattativa Alaba-Juventus sta entrando nella sua fase crociale. Come rivelato da Sportmediaset, e confermato da alcune dichiarazioni di Paolo Paganini, i bianconeri stanno sondando molto concretamente la possibilità di mettere le mani sul poliedrico difensore del Bayern Monaco, che anche in questa stagione si è confermato su livelli altissimi, dando il suo contributo alla conquista del Triplete da parte della compagine di Flick. Il 26 enne austriaco ha il contratto in scadenza nel 2021 e, al momento, le trattative per un suo prolungamento si sono arenate.

Alaba chiede per rinnovare un contratto quadriennale da circa 8-9 milioni di euro; cifra ritenuta troppo alta dai campioni d’Europa uscenti, che al netto di bonus vari, non avrebbero oltrepassato la soglia dei 6 milioni annui. La distanza è ancora ampia, anche se le parti sono al lavoro per provare a ripianare il gap. In tutto questo, la Juve osserva da molto vicino la situazione, forte di un accordo di massima con l’entourage del giocatore, che qualora non dovesse trovare un accordo con il Bayern, si libererebbe a zero il prossimo giugno.